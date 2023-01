Provincie maant Blue Amigo tot actie: binnen een maand moet er een autopont varen

Verder moet de watervervoerder alles in het werk stellen dat het ponton voor de tijdelijke fietsverbinding, dat nu ligt bij het EIC Mainport Rotterdam op de Landtong, zo snel mogelijk kan worden verplaatst naar de bestaande veerstoep in Rozenburg.

,,We gaan ervan uit dat de vervoerder van het veer Rozenburg-Maassluis haar verantwoordelijkheid neemt en haar plichten conform het contract nakomt. In het belang van onze reizigers is het onze wens om in gesprek te blijven met elkaar”, licht gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) de stap toe. ,,Wanneer geen uitvoering wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, dan zijn gerechtelijke stappen helaas niet uit te sluiten”, aldus de bestuurder die ook wijst op de vele klachten die zij over het bedrijf heeft gekregen.