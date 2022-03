Quinty (20) trekt met vintagekledingmarkt meiden naar theater: ‘Weinig te doen voor ons in Maassluis’

,,Ik krijg al zoveel leuke reacties binnen van meiden die er echt naar uitkijken. In Maassluis is voor jongeren niet zoveel te doen, daarom zijn ze extra enthousiast dat dit er komt’’, vertelt Quinty. Zelf woont ze al haar hele leven in Maassluis en juist daarom wil ze daar verandering in brengen. Quinty studeert Leisure & Events Management aan de Willem de Kooning Academie. Vanuit haar stage in Theater De Koningshof kreeg zij de opdracht meer jongeren naar het theater te trekken.