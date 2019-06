Raad van State: ‘School stuurde Vlaardingse leerling met religieus mesje terecht weg’

Eindelijk snelheids­bor­den op de Prinses Julia­nalaan in Maassluis

11 juni Omwonenden hebben er lang op moeten wachten, maar sinds vorige week staan ze er: de borden die weggebruikers attenderen op de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur op de Prinses Julianalaan in Maassluis. Ook is er een snelheidsdisplay geplaatst.