Raadselachtige zwarte stof blijft neerdalen in Hoek van Holland: honderden klachten

Bij DCMR komen meldingen binnen over zwart stof maar ook over metaalkleurige stofdeeltjes. De eerste klachten (68) werden zondag ingediend. Volgens de milieudienst wordt aanhoudend onderzoek gedaan naar de oorzaak van de stofoverlast. DCMR bekijkt of kolen- en ertsoverslagbedrijven EMO en EECV op de Maasvlakte de bron zijn, maar geeft aan dat dit vanwege de harde wind lastig te bepalen is. De milieudienst reageerde donderdag niet op een verzoek om extra toelichting op de problematiek.



Inwoner van Hoek van Holland Rob Koot ageert al jaren tegen de stofoverlast, die sinds augustus vorig jaar al een paar keer terugkeerde. Hij noemt het ‘vrij uniek’ dat de stofoverlast al dagen aanhoudt. ,,Mijn hand is helemaal zwart als ik die over een tuinmeubel haal. De troep waait nu ook naar binnen”, zegt Koot. ,,Het heeft ongetwijfeld met de zuidwestenwind te maken. Ze roepen dat het grof stof is, maar er zit ook fijnstof in. Dat kan nooit goed zijn.”