Rapper Donnie in de Vlaardingse Kroepoekfabriek

Annie (78) kan dankzij Argos Mobiel makkelijk naar het ziekenhuis of de bingo: ‘Iedereen heeft een verhaal’

Bezuinigingen én corona zaten vervoersdienst Argos Mobiel een tijdje in de weg, maar de service is terug in vernieuwde vorm. Niet alleen meer in Schiedam, maar ook weer in Vlaardingen en voor het eerst in Maassluis. Dagelijks rijden zestien elektrische auto's ouderen naar hun gewenste bestemming.

2 maart