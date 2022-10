Raven van Dorst krijgt Jillis Bruggemanpenning: ‘Het levende bewijs van genderdiversiteit’

Presentator en muzikant Raven van Dorst ontving dinsdagavond op Coming Out Day uit handen van wethouder Anouschka Biekman in een volle Grote- of Sint Janskerk in Schiedam de jaarlijkse Jillis Bruggemanpenning voor hun strijd tegen genderhokjes en voor het zichtbaar maken van hun identiteit.

,,Het jeneverbloed stroomt door mijn aderen. Ik kom hier uit de buurt vandaan”, zegt Van Dorst nadat hen de penning in ontvangst heeft genomen. ,,Ik ben tweeslachtig geboren in het Holy Ziekenhuis in Vlaardingen. In het Sofia kinderziekenhuis hebben ze een meisje van mij gemaakt. Daar kwam ik pas veel later achter. Eigenlijk ben ik het levende bewijs van genderdiversiteit.”

Als hen heel even vloekt kijkt hen naar boven. ,,Sorry. Gender zijn is toch de norm en veel groter dan het normale. Maar nou wat anders want we hebben al genoeg gender-geouwehoer gehad.”

Vader

Als Raven terugkomt op Jillis Bruggeman die in 1803 op de Markt in Schiedam terecht werd gesteld wegens sodomie, zegt de presentator: ,,Sodomie, klinkt wel heel lekker. Eigenlijk moet er een penning voor de beste sodomist komen.” Van Dorst droeg de penning op aan hun vader. ,,Maar die is er niet, of misschien kijkt hij wel mee.”

Van Dorst heeft het helemaal gehad met het hokjesdenken en breekt een lans voor een nieuwe genderneutrale maatschappij waarin het niet uitmaakt wie of wat je bent. De presentator is vooral bekend van de tv-programma’s Nachtdieren en Boerderij Van Dorst.

Naast de penning werden ook de Jillis Bruggeman-opstekers uitgereikt aan personen uit de regio die voorop gaan in de strijd voor lhbti-emancipatie. Leon Houtzager uit Rotterdam deed aangifte tegen dominee Anthonie Kort uit Krimpen aan den IJssel die opriep om lhbti- mensen uit te bannen. Jan Geerink uit Gouda zet zich in voor de Regenboogalliantie en COC Rotterdam en Coby Crucq uit de Hoeksche Waard nodigt LHBTI Hoeksche Waard jaarlijks uit voor de kranslegging op 4 mei in Oud-Beijerland.

