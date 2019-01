Rechter buigt zich over gewurgde kroegbaas uit Maassluis

Vieze bakkerij in Schiedam moet per direct dicht

9 januari De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gisteren per direct een bakkerij in Schiedam gesloten. Inspecteurs troffen er zo’n vuile boel aan dat er gevaar dreigt voor de veiligheid van het voedsel. Daarnaast was de temperatuur in de bedrijfsruimte te hoog.