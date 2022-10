Rechter zet streep door verbod op verkoop van vuurwerk in Schiedam

Vier Schiedamse vuurwerkhandelaren spanden een rechtszaak aan tegen de gemeente Schiedam. Ze wilden af van het verbod op de verkoop van vuurwerk dat de gemeente begin dit jaar aankondigde. ,,Omdat de rechtbank voor oud en nieuw niet toekwam aan de behandeling van de zaak, hebben we vorige week een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter’’, zegt Frans Köhler namens de vuurwerkbranche. ,,Later volgt een bodemprocedure.’’

Meer of minder overlast door verkoopverbod?

Volgens Köhler staat in de uitspraak dat de gemeente het verbod op de verkoop van vuurwerk onvoldoende onderbouwde en uitging van veronderstellingen door te claimen dat Schiedammers minder overlast van vuurwerk hebben als het niet in Schiedam verkocht wordt.

Advocaten van de vuurwerkwinkeliers brachten juist in dat de overlast van vuurwerk toenam tijdens het verbod op verkopen en afsteken in 2020 en 2021 vanwege corona. ,,Het was verboden. Toch hoorde je overal geknal. Nederlanders kochten het in België, Duitsland en Polen. Daar is het vuurwerk nog veel zwaarder dan hier.’’