Redt wondermiddel van Olga meer patiënten? Erasmus MC onderzoekt effect wietolie op hersentumor

Natuurlijk wil Olga van Harmelen hét moment waar ze al maanden naar uitkijkt van dichtbij meemaken. ,,Hier doen we het voor”, zegt ze stralend. De Schiedamse is samen met Candeias oprichter van Embrace Life dat zich inzet voor onderzoek naar wietolie tegen hersenkanker. ,,Dit is voor ons een moment om trots op te zijn”, vult hij aan. ,,We brengen de wietplant bij de arts in de hoop dat er iets moois uit voortkomt in de strijd tegen zeldzame kankersoorten.”