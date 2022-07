René helpt Maassluis met omgekeerd afval inzamelen: ‘Alle verandering kost tijd’

Vogelwijk eerste Maassluise wijk waar bewoners ‘omgekeerd gaan inzamelen’

De Vogelwijk is de eerste wijk in Maassluis waar het omgekeerd afval inzamelen wordt geïntroduceerd. Dat betekent dat bewoners hier een bak voor plastic, metaal en drinkkartons (pmd) ontvangen. Het restafval verdwijnt in ondergrondse containers. Er wordt gewerkt aan een plan dat in maart klaar moet zijn.

29 december