René Vonk eerste wijkbrandweerman Vlaardingen: ‘Mooi als mensen me vanwege mijn naam beter weten te vinden’

Hij is wijkbrandweerman, maar anders dan bij een wijkagent is hij er voor alle wijken in Vlaardingen. Het is de bedoeling dat alle inwoners René Vonk straks weten te vinden wanneer ze willen weten hoe brandveilig hun woning is of waar je rookmelders nu het best kunt ophangen. ,,Ik ga elke week een rondje over de markt lopen, zodat mensen weten dat ze me daar kunnen aanspreken. En in de Stadsbibliotheek wil ik ook op een vast moment in de week vragen beantwoorden. Het liefst sla ik de handen ineen met de wijkagenten, zodat ik weet wat speelt.’’