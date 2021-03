Revolver gaat plots af in jaszak en raakt 7-jarig dochtertje: ‘Dacht dat ik haar moest begraven’

De Vlaardinger (47) had al zeker tien jaar een revolver in huis, zo verklaart hij woensdag in de rechtbank in Rotterdam, waar hij terechtstaat vanwege vuurwapenbezit. ,,Ik kocht het wapen toen ik nog jong was en had het voor de veiligheid. Bij ons in de buurt wordt veel ingebroken. Ik weet niet of u weleens naar Opsporing Verzocht kijkt, maar dit is niet echt een leuk buurtje.”