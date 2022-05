Ribbellijnen moeten zorgen voor veilige doorgang voor blinden en slechtzienden op Stationsplein

Ook tijdens de werkzaamheden hiervoor moet het plein voor iedereen goed toegankelijk zijn. ,,Het Stationsplein is de entree voor de binnenstad van Schiedam. Ook voor mensen met een beperking moet dit een veilig vertrek- of aankomstpunt in Schiedam zijn’’, stelt de Schiedamse wethouder Marcel Houtkamp.

De geleidelijnen op het plein en in de omgeving worden aangebracht na overleg met de Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR). Secretaris, ervaringsdeskundige en Schiedammer Jan Poot is tevreden over de aanpassing bij het station. In de stationshal zijn al aanpassingen voor blinden en slechtzienden gedaan. Poot: ,,Maar de lijnen houden op bij de deur. Het is goed dat de gemeente Schiedam de situatie daarbuiten ook voor iedereen goed begaanbaar maakt. Het heeft alleen even geduurd.’’