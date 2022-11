Rob en Rob geven spoedcursus Schiedam om nieuwe inwoners welkom te heten

Lang gehoopt, maar nu is het bijna zover: ‘Station Kethel is nog nooit zo dichtbij geweest’

Inwoners van Schiedam-Noord kunnen straks wellicht op de trein stappen in hun eigen buurt. Jarenlang wordt er gedroomd over station Kethel. Dankzij de miljardenregen uit Den Haag is het nieuwe station eindelijk binnen handbereik. ,,Station Kethel is nog nooit zo dichtbij geweest.’’

16 november