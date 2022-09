Rob liep stage in het ONS-gebouw, na bijna veertig jaar zit hij er weer: ‘Bijna alles is hetzelfde gebleven’

Nieuw scopiecen­trum moet wachtlijs­ten verkorten: ‘Mensen moeten soms een jaar wachten’

Of het nu gaat om het opvangen van een ingeslikte knikker of het verwijderen van darmkanker in een vroegtijdig stadium: er is steeds meer mogelijk op het gebied van ingrepen met een scope. Daarom opent de locatie Vlietland in Schiedam van het Franciscus Gasthuis & Vlietland dit najaar een gloednieuw scopiecentrum.

