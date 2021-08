RockArt werkt aan groeiende expositie over Golden Earring: ‘Cultureel erfgoed met hoofdletters’

Toen de Golden Earring aankondigde per direct te stoppen met optreden vanwege de zieke gitarist George Kooymans, twijfelde Jaap Schut, conservator van het RockArt Museum in Hoek van Holland, geen moment: een expositie is het minste wat hij kan doen.

Golden Earring, één van de grootste bands die Nederland ooit heeft voortgebracht, is nu een half jaar ter ziele. Gitarist George Kooymans heeft de slopende spierziekte ALS en daarmee is de Haagse band vanaf nu historie.

De roemrijke geschiedenis van de band van frontman Barry Hay voert terug naar de jaren 60. De band verwierf wereldwijde faam met hits als Radar Love, Twilight Zone en When the lady smiles en de collectie met relikwieën van de band zijn nu te zien in Hoek van Holland.

Erfgoed

Voor Jaap Schut was het geen vraag of hij in zijn popmuseum plek moest inruimen voor de Haagse formatie. ,,Golden Earring is cultureel erfgoed, met enorme hoofdletters. Ze vormen de rode draad in de Nederlandse popgeschiedenis.’’

Toen het nieuws in februari van dit jaar doordrong dat Golden Earring nooit meer op de bühne zou staan, had het museum net de merchandise overgenomen. En die nam een vlucht bij RockArt, de enige plek waar officiële merchandise van de band wordt verkocht.

Maar bij het verkopen van t-shirts, petjes of andere accessoires blijft het dus niet. RockArt transformeert langzaamaan tot een groeiende ode aan de band. Bezoekers kunnen die tentoonstelling nu al zien aan de Zekkenstraat in de Hoek.

Beladen

,,We merken dat er heel veel interesse in de Golden Earring is’’, vervolgt Schut. ,,Zeker nu ze gestopt zijn, geeft dat een bijzondere lading, het is geschiedenis geworden. Het is voor sommigen zelfs beladen, merk ik. Het doet bezoekers veel.’’

In het museum is onder andere het koperen drumstel van Cesar Zuiderwijk, de gitaar van Kooymans en tal van zilveren en gouden platen te zien. Het museum is van woensdag tot en met zaterdag te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.