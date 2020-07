Roemeense chauffeur (40) vrijgesproken van bijna-ramp met inklimmers

‘Groei Rotterdam Airport mag nieuwbouw­plan­nen Schiedam niet in de weg zitten’

12:23 De woningbouwplannen van Schiedam mogen niet beperkt worden vanwege de groei van de luchtvaart en dan met name door de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Dat schrijft het Schiedamse stadsbestuur in zijn zienswijze als reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.