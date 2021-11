Roep om einde uithuisplaatsingen zoals die van Faith na dood moeder: ‘Het zorgt voor heftige emoties’

Binnenkort plan van aanpak voor viering 750 jaar Schiedam

Er is een plan in de maak voor de viering van 750 jaar Schiedam. De stad viert in 2025 dat het 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. De gemeenteraad wil graag een historisch en feestelijk jaar met activiteiten voor alle inwoners van de stad. Activiteiten die verbinden.

11 november