Roger laadt zijn auto vol oranjetompouces, zodat zijn buren niet in de rij hoeven te staan

Politie snakt naar scherpe beelden van Vlaarding­se messentrek­ker

Een schim. In de klopjacht op de jongeman die zaterdag in Vlaardingen zomaar een jonge vrouw op haar fiets in de rug stak, heeft de politie niet meer dan dat. Camerabeelden zat, maar een duidelijk signalement? Nee, daar is de politie nog naar op zoek.

21 april