Ruzie na begrafenis leidt tot schietpartij in Schiedam: geen gewonden

Goed nieuws voor Vlaarding­se woningbouw­plan­nen: rijk komt over de brug met dik 20 miljoen euro

De bouw van 2450 tot 3100 woningen in de Rivierzone in Vlaardingen is weer een stap dichterbij, dankzij een cruciale financiële bijdrage van het rijk van 21,3 miljoen euro. Dat is bedoeld voor de openbare ruimte in het gebied. Vlaardingen hoopt binnenkort op nog eens 5,9 miljoen euro uit Den Haag.

14 november