Schiedam houdt tegelijk met andere Europese steden een vredesmanifestatie voor Oekraïne

Mammoet start voorlopig geen nieuwe projecten in Rusland; ‘veiligheid personeel staat voorop’

Voorlopig geen nieuwe investeringen, geen nieuwe projecten en geen nieuwe export naar Rusland. Dat is de lijn van SHV, het moederbedrijf van Mammoet uit Schiedam. Mammoet, gespecialiseerd in zwaar transport en hijsprojecten, werkt nog aan een enorm project in Moermansk, in het noorden van Rusland.

9 maart