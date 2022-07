Schiedam in top 3 meeste voertuigdiefstallen: ook Rotterdam scoort ‘hoog’

Schiedam heeft de twijfelachtige eer in de top 3 te staan als het gaat om voertuigdiefstallen in Nederland. De gemeente spant samen met de gemeenten Diemen en Rijswijk de kroon in het aantal aangiftes van dit soort diefstal per inwoner in het eerste half jaar van 2022. Ook in Rotterdam worden veel voertuigen gestolen.

In de eerste zes maanden van 2022 werd in Schiedam 125 keer aangifte gedaan na diefstal van een voertuig, zoals een personenauto, motor of aanhangwagen. Dat is bijna 16 keer per 10.000 inwoners en een stuk vaker dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Rotterdam werd 874 keer aangifte gedaan van voertuigdiefstal, blijkt uit cijfers van kenniscentrum LIV: 13,3 keer per 10.000 inwoners. Goeree-Overflakkee blijkt - zowel in relatieve als absolute zin - de meest veilige haven voor autobezitters in de regio, met slechts 3 aangiftes.

Overigens vinden sommige slachtoffers hun alle gestolen auto of motors later wel weer terug. Dat gebeurde dit eerste half jaar in 42,4 procent van de gevallen in Schiedam. In Rotterdam werd 39 procent van de voertuigen teruggevonden.

Autodiefstal sinds jaren weer gestegen

Voor het eerst in twintig jaar is het aantal autodiefstallen gestegen. In het eerste half jaar van 2022 zijn 2900 personenauto’s gestolen, zo'n 13 procent meer dan een jaar eerder. Dieven hebben het vooral gemunt op personenvoertuigen. Toyota's, Volkswagens, Peugeots en Renaults blijken daarbij het meest populair. In vier op de tien gevallen wordt de auto teruggevonden. Ook de diefstal van motor-, brom- en snorfietsen nam toe.

Vooral oudere of goedkopere voertuigen zonder tweede alarmsysteem zijn extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak, zegt LIV. Ook is het vaak eenvoudig voor dieven om in te breken in auto’s met een zogenoemde ‘keyless entry’, waarbij je de auto zonder sleutel opent.

Zie hieronder een overzicht van alle gemeenten in Nederland en de diefstalcijfers.

