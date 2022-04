Schiedam is klaar met overlast van deelscooters en komt met deze nieuwe regels

Lastig parkeren in buurt Oogzieken­huis, hinder van deelscoo­ters en prachtige vaarverbin­din­gen geschrapt

Een RD-lezer vraagt zich af of de Rotterdammers wel behoefte hebben aan de besluiten van wethouder Bokhove. Een andere lezer is gefrustreerd dat het zo moeilijk is voor bewoners om in de omgeving van het Oogziekenhuis in Rotterdam een parkeerplek te vinden. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten.

16 oktober