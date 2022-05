Schiedam krijgt Metin Çelik als informateur

Hij is in het dagelijks leven manager bij de Nationale Politie en heeft ruime politieke ervaring. Momenteel is hij fractievoorzitter van Denk in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Eerder zat hij in de Tweede Kamer namens de PvdA en was hij twaalf jaar gemeenteraadslid in Rotterdam. In 2018 stapte hij over naar Denk. Schiedam kent hij ook goed, want daar was hij jarenlang wijkagent.