Schiedam krijgt nieuw aanspreekpunt voor de binnenstad: Kitty Buitendijk stopt

Sinds 2000 was zij actief in de binnensteden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis met verschillende projecten. De laatste jaren was zij centrummanager in de jeneverstad. Doel was om te zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad, samen met de ondernemers. Zo was ze verantwoordelijk voor allerlei promotieactiviteiten. ,,Werken voor Schiedam in de functie van centrumanager is een opdracht waaraan ik met heel veel plezier invulling heb gegeven. Een rol die ik een aantal jaar terug nooit had gedacht te kunnen vervullen. Ik ben het sterkst als ik op de achtergrond ben. Niet in de schijnwerpers, maar met het licht op anderen. Gelukkig kreeg ik van het bestuur de ruimte om het om mijn manier te doen’’, aldus Buitendijk.