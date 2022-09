Schiedam roept huisjesmelkers halt toe in kwetsbare wijken: ‘Woning niet verhuren aan derden’

Verbazing over grote vondst ‘spacekoek­jes’ bij bakker: ‘At weleens brood van ze, ben nooit stoned geworden’

Ondernemers uit de buurt reageren vol verbazing op de vondst van vele hennepkoekjes bij de Schiedamse Bakkerij aan de Koolhovenstraat in Schiedam. De politie trof daar zondag 4800 biscuits gevuld met hennep aan. In een loods in de buurt stonden nog eens tientallen dozen met de ‘spacekoekjes’ en lag 90.000 euro cash.

23 september