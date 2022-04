Schiedam, Vlaardingen en Maassluis staan weer ‘normaal’ stil bij oorlogsslachtoffers

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis staan komende week verschillende herdenkingen op het programma. In tegenstelling tot de twee afgelopen jaren zijn er geen beperkende maatregelen.

Op woensdag 4 mei zijn er in Schiedam drie herdenkingen waar wordt stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. De lokale dodenherdenking is bij het monument aan de Kop van de Plantage, aan de Gerrit Verboonstraat. Aanvang is om 19.45 uur, het programma duurt tot 20.40 uur. Voorafgaand aan deze herdenking wordt in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Westvest een herdenkingsdienst gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken Schiedam.

Eerder op de dag zijn er in Schiedam ook twee andere herdenkingen. Dertig oorlogsslachtoffers die op de Erehof van Beukenhof begraven liggen en de Schiedamse slachtoffers van de Slag in de Javazee worden herdacht. Voor de Schiedamse slachtoffers van de Slag in de Javazee is eerder dit jaar een plaquette onthuld. Later op de dag worden de Schiedamse gevallenen in voormalig Nederlands-Indië en Korea herdacht. Deze herdenking vindt dit jaar voor het eerst plaats op 4 mei.

Vlaardingen en Maassluis

Wie aanwezig wil zijn bij de dodenherdenking in Vlaardingen kan zich woensdagavond 4 mei tussen 19.00 en 19.30 uur melden in de Schoolstraat. Daar is de start van de stille tocht, die loopt via het Geuzenmonument op de Markt naar het Verploegh Chasséplein. Daar is een herdenkingsprogramma met toespraken, muziek en worden kransen gelegd en daar vindt ook de twee minuten stilte plaats.

Op donderdag 5 mei vindt er een sport- en beweegdag plaats in het Oranjepark. Meer informatie hierover volgt nog via de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen.

In Maassluis wordt er op 4 mei zoals elk jaar een krans gelegd door burgemeester Edo Haan en zijn echtgenote namens de gemeente. De ceremonie vindt plaats in het Julianaplantsoen.

