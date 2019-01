Schiedammer Henk Salari (28) heeft nog steeds slapeloze nachten na inval arrestatieteam

Een melding van een gijzeling in een woning waarbij zou zijn geschoten was de aanleiding om een flinke politiemacht naar de Rozenburgsestraat in de Schiedamse wijk de Gorzen te sturen. Henk en Tessa hadden geen flauw benul dat hun woning was omsingeld door zwaarbewapende leden van een arrestatieteam dat dacht een vuurwapengevaarlijke verdachte aan te houden. Tessa lag te slapen, Henk was op de bank in slaap gesukkeld.