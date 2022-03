Schiedammer zou honderden keren contact hebben gezocht met ex: ‘Wilde laten lijken dat ik haar stalkte’

Rody (23) kwam van kerstbor­rel en vernielde containers met vuurwerk: ‘Zonde van mijn geld’

Na een kerstborrel rijdt Rody van der B. langs ondergrondse containers in de Brederostraat in Vlaardingen. In zijn zak en onder het zadel van zijn scooter heeft de Vlaardinger vuurwerk. Hij pakt een grondbloem en gooit de tol met wisselende kleuren in de afvalbakken. Een minuut later staat de boel in de fik. De schade: ruim 6000 euro.

16 maart