Schiedams stadsbestuur in gesprek over kleur pieten

,,Het Sinterklaasfeest hoort mensen bij elkaar te brengen, maar in de praktijk zien wij helaas het tegenovergestelde'', stelt Denk-fractievoorzitter Dogukan Ergin. En met hem ook partijen als D66, GroenLinks, PvdA en Fractie Van Dijk. ,,Gelukkig hebben wij beschamende taferelen zoals elders in het land in Schiedam niet meegemaakt. De viering verliep rustig. Dat betekent echter niet dat de discussie niet leeft.''

Roetveeg

Daarom doen de partijen een oproep aan het stadsbestuur om in gesprek te gaan met de organisatie van de Schiedamse intocht. Zij pleiten voor de invoering van een inclusief feest, waarbij gedacht kan worden aan roetveegpieten en/of andere soorten hulpjes. ,,Want'', zoals René Karens van GroenLinks het verwoordt: ,,als het kinderen nu niet uitmaakt welke kleur piet heeft, maar een groep volwassenen neemt er wel aanstoot aan, wat is dan het probleem om het aan te passen? Waarom zouden wij daar wél moeilijk over doen?”

Volgens burgemeester Cor Lamers is de manier waarop Schiedam de jaarlijkse intocht van de goedheiligman organiseert, uitgegroeid tot 'een gewaardeerd evenement'. ,,Maar ook wij zien dat er een maatschappelijke ontwikkeling plaatsvindt, ook in Schiedam. Je bezinnen op de manier van organisatie is dus logisch'', vindt hij. ,,Wij zien voor ons als college geen exclusieve rol in het debat, maar als de raad wil dat wij verder in overleg gaan, doen wij dat.''

Lamers benadrukt wel dat er sprake is van een subsidierelatie tussen de gemeente en de organisatie van de viering. ,,Ook moeten we ons bewust zijn van het feit dat we scholen niet kunnen opleggen hoe zij het feest willen vieren. Die ruimte moeten we accepteren'', meent hij. ,,Dit is een discussie die diverse reacties oproept, daar is geen eenduidig oordeel over. Maar het is goed om nu het gesprek aan te gaan, dus dat gaat we zeker doen.'' De raad wil medio juni een stand van zaken hebben.