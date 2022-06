Schiedams theater trekt loopschoenen aan voor vluchtelingen

Seda van der Spek is toneelmeester, Melvin Mook theatertechnicus, Anne Rats actrice en artistiek leider, en Rob Roos directeur van het Schiedamse theater. ,,Wij moeten ons ervan bewust zijn en blijven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu meer dan ooit beseffen we ons dat. Als theater leveren wij graag onze maatschappelijke bijdrage om aandacht te blijven vestigen op dit belangrijke onderwerp’’, legt Roos uit.

Tijdens de Nacht van de Vluchteling leggen duizenden deelnemers in het holst van de nacht 20 of 40 kilometer af. Daarmee vragen ze aandacht voor het lot van mensen op de vlucht en zamelen de wandelaars geld in. De editie van 2021 bracht bijna 1 miljoen euro op.

Het team van het Schiedamse theater loopt de 40 kilometer in Rotterdam. Ook in vijf andere steden in het land zijn wandelingen. Het startschot voor de tocht van 40 kilometer is middernacht. Om 19.00 uur begint de wandeling van 20 kilometer.

