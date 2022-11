Schiedamse gebouwen vertellen de historie van de stad in het licht

Zes historische gebouwen in Schiedam staan in december drie dagen in het licht. Op de gebouwen wordt een bijzonder lichtwerk geprojecteerd, gebaseerd op een historisch verhaal over Schiedam.

Zo herleeft het verhaal over de grote brand in 1985 in het pand van distilleerderij De Locomotief van de firma Melchers, waar nu het Nationaal Jenevermuseum is gevestigd. Naast het Jenevermuseum staan ook het Stedelijk Museum Schiedam, museummolen De Walvisch, de Restauratie Werkplaats, de Korenbeurs en de Grote Markt in het licht.

Schiedam Opgelicht is van 15 tot en met 18 december. Tussen 19.00 en 22.00 uur zijn de lichtprojecties te zien. Die zijn gemaakt door het kunstenaarscollectief Light Up Collective. De projecties vormen samen een wandelroute door de historische binnenstad. Startpunt en hart van de wandelroute is het plein voor het Stedelijk Museum. Schiedam Opgelicht is gratis toegankelijk.

Mensen kunnen de route alleen of samen met de kinderen, vrienden en buren wandelen. Het is ook mogelijk om een rondleiding in kleine groepen te reserveren, onder leiding van een gids van de Historische Vereniging Schiedam of een museumdocent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.