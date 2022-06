Schiedamse Ida moet waarschijnlijk in Rotterdam bevallen: ‘Jammer dat ons kind Rotterdammer wordt’

Yess-lynn (8) en Yara (5), de twee dochters van Ida, kwamen allebei in het Franciscus Vlietland in Schiedam ter wereld. ,,Elke keer als we langs het ziekenhuis rijden dan zeggen ze: daar zijn wij geboren hè? Dat is toch een leuk gevoel’’, vertelt moeder Ida in de Schiedamse babywinkel Kidz Specials aan de Hoogstraat. Op 11 oktober is ze uitgerekend voor haar derde kindje - ook een meisje - en dat zal hoogstwaarschijnlijk geboren worden in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. In tegenstelling tot haar oudere zussen, zal bij spruit nummer drie dus ‘Rotterdam’ in het toekomstige paspoort staan .