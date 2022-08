Schiedamse Plantage verandert in het Suikerzoet Filmfestival Film in ’t Park

Het festival is van 1 tot en met 3 september. De openingsfilm op donderdag 1 september is de klassieker The Shining uit 1980 van Stanley Kubrick. The Shining, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King, is het ijzingwekkende verhaal rond een conciërge/schrijver, die met zijn vrouw en hun zoontje midden in de winter het statige Overlook Hotel bewaakt, in de besneeuwde bergen van Colorado.

Avontuurlijke film

De film op vrijdag is Everything Everywhere all at once, een avontuurlijke film over een Chinese migrante in de Verenigde Staten, die maar net haar wasserij en huwelijk op de been kan houden. Geruzie met de belastingdienst duwt haar over de rand; letterlijk zelfs, want zij belandt in een wereld waarin ze zowel filmster, kungfu-meester als chef-kok is, en misschien ook de vrouw die de wereld kan redden.