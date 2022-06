Schiedamse veteranen komen na twee jaar weer samen

Met de Veteranendag wil het Schiedamse gemeentebestuur zijn waardering uitspreken voor alle Schiedamse veteranen die vochten voor de vrijheid. Plaats van handeling is de foyer van Theater aan de Schie. Niet alleen is er muziek, maar ook houdt Mart de Kruif een lezing. Hij was van 25 oktober 2011 tot en met 24 maart 2016 Commandant Landstrijdkrachten. Als generaal-majoor had hij de leiding over de International Security Assistance Force (ISAF) in Zuid-Afghanistan. De laatste maanden is hij veel op televisie te zien om de oorlog in Oekraïne te duiden.