Schiedamse vuurwerkvandalen hangt een boete van 2500 euro boven het hoofd

Noord heeft prioriteit. Vorig was het op oudejaarsdag al vroeg in de middag onrustig en was het kat-en muisspel met de politie. Wat de politie vorig jaar ook deed, was namen en rugnummers van onruststokers opnemen, 42 in totaal. ,,Driekwart kwam uit Schiedam, het merendeel uit Noord. Daarnaast waren er ook vriendjes uit Rotterdam, Vlaardingen of Heinenoord’’, aldus Lamers.

Deze jongeren krijgen allemaal een boete in het vooruitzicht, officieel een last onder dwangsom van 2500 euro. Die treedt in werking als zij weer overlast veroorzaken en worden betrapt. ,,Dat betekent dan een deurwaarder op de stoep en innen. Dat tikt wel aan hoor, dan ga je toch even goed nadenken over wat je doet.’’

In Schiedam-Noord zullen op een aantal plekken ook bewakingscamera's komen te staan. Lamers: ,,Maar het is niet zo dat we andere wijken gaan verwaarlozen.’’

‘Gebruik je gezond verstand’

In Schiedam geldt er voor het eerst dit jaar een vuurwerkverbod, al gold er vorig jaar al wel een landelijk verbod. Wel komt er een vuurwerkshow vanaf het dak van Theater aan de Schie. Lamers noemt dat een mooi een feestelijk alternatief voor het vuurwerkverbod. ,,Ik hoop dat er heel veel Schiedammer op af komen om van de show te genieten’’, aldus Lamers. ,,Het moet een feestje worden. Ik doe voor de komende jaarwisseling ook een beroep op alle Schiedammers: gebruik je gezonde verstand.’’

De vuurwerkshow gaat ongeveer een kwartier duren en is te zien vanaf het Land van Belofte en Broersvest. Het vuurwerk zal worden afgestoken door Brandersstad Vuurwerk Schiedam van Kees Janse.

