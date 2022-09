Schippers genieten op Nieuwe Waterweg: ‘Dát zijn de cadeautjes, de romantische tak van van het vak’

Dit bedrijf is begrip in Rotterdam­se haven, nu is het failliet verklaard: ‘We hopen op overname’

Na 150 jaar valt het doek voor het Maassluise Royal Dirkzwager. Het bedrijf dat al sinds 1872 alle in- en uitgaande zeeschepen in de Rotterdamse haven registreert, is failliet verklaard. Volgens curator Roel Slotboom wordt er ingezet op een overname.

11:08