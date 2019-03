Scholenkoepel over juf die leerlingen boe leerde roepen tegen Baudet: ‘Respectloos’

De juf meldde dat op Facebook. Het bericht zorgde voor een serie aan verontwaardigde reacties op sociale media. Het Vlaardingse raadslid Tim Thiel (fractie Boers) vroeg zondag het college om opheldering.

Lees ook Basisschooldocent leert kinderen boe te roepen als ze Baudet zien Lees meer

De scholenkoepel laat weten dat de leerkracht spijt heeft van het bericht dat zij ‘meteen’ verwijderde. Het bestuur van Wijzer in Opvang en Onderwijs neemt afstand van de ‘respectloze politieke uiting.’ De leerkracht blijft in functie. ,,Met de klas en met de leerkracht zal worden gekeken wat er precies is voorgevallen. Dit om helderheid te creëren voor alle betrokkenen.’’

Verder benadrukt de scholenkoepel ‘nadrukkelijk’ te staan ‘voor de democratische samenleving zoals wij die in Nederland kennen.’ En: ,,In de openbare school is elk kind welkom en mag iedereen meedoen. Ook is iedereen vrij om zijn of haar mening te uiten, maar wel op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.’’

Sinds de overwinning van Forum voor Democratie bij de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag wordt Forum-leider Baudet fel aangevallen. Tijdens een betoging in Amsterdam, afgelopen weekeinde, riep een demonstrant : ‘Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf.’ De politie onderzoekt de zaak. Eerder schreef een docent van de Universiteit in Utrecht op Facebook ‘Volkert, waar ben je?’, waarmee hij refereerde aan de moord op Pim Fortuyn in 2002. De docent is op non-actief gezet.