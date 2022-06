School in huidige pand Vlaardingse handhavers heeft mogelijk gevolgen voor stadslandbouwers

Opnieuw discussie over betaald parkeren: ‘Soms moet je een kwartier rondjes rijden voor een parkeer­plek’

Wéér gaat het over het betaald parkeren in Schiedam. De gemeente ziet dat als een oplossing tegen de parkeeroverlast, maar wil eerst de stem van het volk horen. In West zijn de meningen verdeeld, maar iedereen hier is het er over eens dat er wat moet gebeuren. ,,Ik kan soms niet eens met mijn hond over de straat omdat er auto's in de weg staan.’’

4 juni