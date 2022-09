Schoolbrengweek in Schiedam: ‘Breng je kind met de fiets naar school’

De schoolbrengweek wordt georganiseerd door de gemeente Schiedam en School op Seef, een educatieprogramma voor het basisonderwijs. Dat is bedoeld om leerlingen te helpen zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer.

Hamerslag stelt dat samen lopen en fietsen naar school een goede manier is om te leren veilig en gezond deel te nemen aan het verkeer. ,,Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Je leert hoe het moet door het te doen’’, aldus Hamerslag. ,,Ik roep alle ouders en kinderen op om in deze week zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Als zij hier gehoor aan geven, leidt dat niet alleen tot een rustigere en veiligere schoolomgeving, maar is het ook goed voor het milieu.’’

Leerlingen van groep vijf en zes van basisschool Loep lopen om de week gezond te beginnen The Daily Mile. Dat is een concept waarbij kinderen dagelijks de dag of les onderbreken om 15 minuten in hun eigen tempo een rondje te rennen of te joggen.