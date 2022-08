Schutter dodelijke schietpartij Schiedam hoort twaalf jaar cel eisen, maar blijft volhouden dat het een ongeluk was

Voor het doodschieten van de 32-jarige Can uit Schiedam is woensdag in de rechtbank twaalf jaar celstraf geëist tegen schutter Walter ‘James’ T. (30). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachte het slachtoffer vorig jaar ‘bewust en met opzet’ door het hoofd geschoten.

,,Met één kogel heeft T. een einde gemaakt aan het leven van Can’’, zei de officier van justitie, die alleen bewijs zag voor doodslag en niet voor moord. ,,Can heeft dat dodelijke gevaar niet zien aankomen. Een gruwelijk en meedogenloos feit. T. blijft volhouden dat het een ongeluk was, terwijl alle onderzoeken dit tegenspreken. De uitvoering was uiterst kil.’’

Voor medeverdachte Makaveli O. (20) vroeg het OM om vrijspraak. Volgens de aanklager had hij de schietpartij niet kunnen voorzien of voorkomen. Wel vroeg ze om O. te veroordelen tot ruim 400 dagen cel voor verboden wapenbezit, net zo lang als zijn voorarrest.

Lading boze berichten

De vrienden T. en Can spraken op 26 juli 2021 met elkaar af voor het politiebureau in Nieuwland. De dagen ervoor had Can een lading sms- en Whatsapp-berichten met verwensingen naar T. gestuurd, waarin hij duidelijk maakte dat hij geld en een vuurwapen wenste te zien.

T. reageerde niet op die berichten, maar maakte samen met hun gezamenlijke vriend O. de afspraak om in de auto het wapen terug te geven. Na een ritje van enkele honderden meters parkeerde Can, waarna hij binnen 2,5 seconde vanaf de achterbank door het hoofd werd geschoten door T.

Die vluchtte samen met O. die op de bijrijdersstoel naast Can had gezeten. Eerder had O. het bewuste wapen aan T. gegeven.

Roekeloosheid

Volgens T. speelde hij met het wapen en ging dat ‘per ongeluk’ af toen Can remde, waardoor zijn arm van de rugleuning van de bestuurdersstoel voor hem gleed. Hij zou daarop hebben geleund. Hooguit was T. daarmee volgens zijn advocaat schuldig aan ‘roekeloosheid’.

Ongeloofwaardig, meende het OM. Volgens het NFI was het wapen immers direct op het hoofd van Can gezet. Een motief is onduidelijk gebleven. Uitspraak op 13 september.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.