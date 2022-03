Scooterrijder (18) in kritieke toestand na eenzijdig ongeval

Jeneverfes­ti­val terug van weggeweest in Schiedam: dit kunnen bezoekers komend weekend verwachten

Het Jeneverfestival is terug van weggeweest in Schiedam. Drie jaar geleden voor het laatst, komend weekend weer in de Havenkerk. Meer dan twintig distilleerderijen, van klein tot groot, vertellen het verhaal over hun jenever, gin, rum of whisky.

22 maart