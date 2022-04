Scooterrijder gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Maassluis

Verkenner gaat van start in Schiedam: ‘Komende weken gaan we gas geven met z'n allen’

Verkenner Nathalie Gouweleeuw is maandagavond van start gegaan in Schiedam. De oud-wethouder gaf een korte presentatie over wat zij de komende twee weken gaat doen. Eerst op gesprek met de partijen. ‘Mogen we ook met z'n drieën komen?’

