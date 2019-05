Scooterrijder raakt te water en overlijdt

Auto rijdt van rotonde zo het water in

1:06 Een auto kwam vannacht in het water terecht bij het Drevenpark in Vlaardingen. De bestuurder zou van de rotonde zo in de sloot zijn gereden. Buurtbewoners hoorden eerst hard remmen en daarna een knal. Terwijl de auto wegzakte in het water, zou minstens een inzittende op het dak van de auto zijn geklommen.