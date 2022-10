Scooterrijder zwaargewond na eenzijdig ongeluk in Schiedam

Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag hard ten val gekomen op het Huigenhofpad in Schiedam. De bestuurder had geen helm op en was na de klap niet aanspreekbaar. De man is ter plekke gestabiliseerd door de hulpdiensten en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.