Scooterrijders gaan ervandoor na aanrijding met fietser

Nieuwe sporthal valt opnieuw duurder uit: nog 1,6 miljoen euro extra nodig

De geplande nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen valt opnieuw duurder uit. Voor het al sinds 2017 lopende project is nog eens 1,6 miljoen euro extra nodig. De gemeenteraad moet binnenkort beslissen of het geld beschikbaar wordt gesteld.

14 april