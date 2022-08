Seinen staan op groen voor nieuwe afvalwaterzuivering nu Vlaardingen verzet staakt

Kinderdag­ver­blijf in Schiedam ontruimd na gaslek

Een kinderdagverblijf in Schiedam is vanmiddag ontruimd, nadat een gaslek was ontdekt. Volgens een woordvoerder van Stedin was een leiding verzakt. Inmiddels is de leiding weer gedicht en mogen de kinderen terug naar het verblijf. ,,Vrijdag wordt de leiding definitief gerepareerd.”

10 augustus