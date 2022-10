Sinterklaas laat zijn gezicht op intochtdag in de hele regio zien

Slechtzien­de Joachim werd van reguliere school gestuurd: ‘Ze wilden er geen tijd in steken’

Joachim, Bodhi, Boris, Ubah, Nienke en Tim maken deel uit van een groep jongeren die het niet alleen lastig heeft, maar zich ook buitenspel voelt staan: ze hebben een beperking. Een rapport van de kinderombudsvrouw onderschrijft dat. ,,We zijn onzichtbaar in de stad”, zegt Bodhi. Ze is slechtziend en voelt zich niet gezien of gehoord. ,,Alsof wij in een andere wereld leven.”

