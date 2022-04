Sjef Henderickx verandert Schiedamse Locomotiefsteeg in jeneverkunstwerk van 50 meter

Henderickx geeft de steeg tussen de Hoogstraat en de Lange Haven, die vernoemd is naar distilleerderij De Locomotief van Rein Melchers, nieuw elan door die te bestraten met tegels waarin brandmerken van jenevermerken verwerkt zijn.

Brandmerken werden gemaakt met brandijzers waarop afbeeldingen van bijvoorbeeld dieren en planten staan. De brandmerken werden in kisten en vaten gebrand, een soort streepjescode van het verleden. Zo wist de douane wat er in de vaten zat. Henderickx graveerde de brandmerken in tegels van klei. ,,Ik wilde daar een soort bochtige rivier van maken. Het moest niet netjes zijn, maar meer een stroom herfstbladeren. Als een meander die uit een grondvat komt.’’ Een grondvat, zegt de kunstenaar, is de bron. ,,Daarin wordt de moutwijn bewaard.’’ Dit halfproduct vormt de basis van de jenever.

,,Daar weet ik alles van, omdat mijn grootvader meesterknecht bij De Locomotief was. Kijk nu eens naar dat vakmanschap. Die brandmerken zijn zo geweldig gemaakt. En niet alleen de gietijzeren mallen, je hebt ze ook van bijvoorbeeld perenhout. Dat zijn de houten modellen voor de mallen. De makers daarvan zijn ware kunstenaars.”

Bon ton

Henderickx is nu een van de getuigen van de geschiedenis van de oude en jonge borrel. ,,Dat verleden is een tijd lang verzwegen, maar nu laten we weten dat Schiedam een fantastische historie heeft. Het gaat mij vooral om de bron tussen de stad en het water. De stad is de Hoogstraat en het het water impliceert de Lange Haven. En dat water laat weer de export van Schiedam naar de hele wereld zien. Schiedam was toen bon ton, de plaats waar het allemaal gebeurde. Dat wil ik in de steeg laten zien.”

Overigens laat Henderickx weten dat het voor hem geen monnikenwerk was, maar een mooi kunstwerk dat zijn tijd nodig had om te rijpen. ,,Ik heb samengewerkt met Struktuur 68, een bedrijf dat veel met beeldende kunstenaars werkt. Ik heb daar de brandmerken afgedrukt in keramische tegels. Als dat allemaal afgerond is, gaat terazzobedrijf Zuliani de tegels in de Locomotiefsteeg plaatsen. Zover is het nog lang niet. Dat Italiaanse bedrijf heeft het ontzettend druk, maar alles moet klaar zijn op 27 mei. Dan wordt die gloednieuwe steeg geopend voor publiek. Dan kunnen Schiedammers en toeristen wandelen door het verleden van de jonge uit Schiedam.’’

Onbeduidend steegje

,,Het idee is al jaren oud,” zegt Henderickx. ,,Maar er komt veel meer voor kijken als je dat idee uit wil voeren. Dan heb je te maken met vergunningen. Dan heb je ook te maken financiën. Dat is allemaal heel goed gekomen. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Stichting De Groot Fonds hebben het mogelijk gemaakt dat een onbeduidend steegje iets heel moois wordt.”

Henderickx gebruikte voor zijn kunstwerk zo’n 350 brandmerken van jenevers. ,,Er zijn nog veel meer brandmerken. In het jenevermuseum zijn er veel te zien, maar er moeten er nog meer zijn. Het zou mooi zijn als al die onbekende brandmerken boven water komen om zo meer te weten te komen over Schiedam en haar jenever.”

Overigens laat Henderickx weten dat de upgrade van de Locomotiefsteeg, die hij vijftig meter kunst gaat schenken, niet enkel op zijn conto staat. ,,Ik werk samen met Joost Kalkhoven en ik word gesteund door oud-burgemeester Reinier Scheeres en Peter Elderman. Het werk zit er bijna op. Ik ben zo blij dat die steeg een monument van het Schiedamse verleden wordt.”

Overigens is de steeg vijftig meter lang en varieert het van 1,20 tot 3 meter breed. Het kunstwerk symboliseert grond versus water en heeft schoonheid en het Schiedamse verleden tot doel.

