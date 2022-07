Slachtoffer en verdachte van dodelijke steekpartij in Vlaardingen kenden elkaar ‘uit verkeerde circuit’

Koning opent tussen boerenpro­tes­ten nieuw gebouw van agrarisch bedrijf: ‘Wel een dubbel gevoel’

Terwijl boerenprotesten het nieuws beheersen, is de vernieuwde campus van het agrarische familiebedrijf Lely in Maassluis vandaag door koning Willem-Alexander geopend. CEO André van Troost spreekt van een dubbel gevoel: ,,We hebben geprobeerd het zo min mogelijk een feestje te laten zijn maar juist een boodschap over te brengen.”

1 juli